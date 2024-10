Cultura a Diesel comemora 1 ano em evento no Gravador Pub

O programa Cultura a Diesel, produzido e apresentado pela jornalista Camila Diesel, comemora um ano no ar pela FM Cultura, com mais de 50 episódios. A celebração será no Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962) na quinta-feira (24), a partir das 19h, com pocket shows e discotecagem em vinil. Os ingressos custam R$ 20,00 na hora do evento.Entre as atrações, o músico Marcelo Gross, que, além de se apresentar no palco do pub acompanhado por Júlio Sasquat e Andy Pugliesi, ficará responsável pela discotecagem. Participante fixo do programa, ele apresenta o Toca Discos do Gross, em que abre sua discoteca particular e conta histórias sobre o álbum escolhido.A primeira atração da noite será a banda Pata de Elefante. Gabriel Guedes, Daniel Mossmann e Elieser Lemes apresentarão clássicos do grupo como Um Olho no Fósforo, Outro na Fagulha, música de abertura do Cultura a Diesel. Já a cantora Fernanda Copatti estará acompanhada por Gabriela Lery em um set de homenagem a Gal Costa. Flu & Carlinhos Carneiro, com Valmor Pedretti, também integram o line-up. Depois de ir ao ar na rádio, o programa é disponibilizado nas plataformas de streaming. Além de agenda cultural, integram a atração lançamentos, dicas de livros, filmes e discos.