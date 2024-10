Orquestra Theatro São Pedro terá concerto dedicado a Mendelssohn nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (24), às 20h, a Orquestra Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) promove o Festival Mendelssohn, uma noite dedicada ao repertório do eclético compositor alemão, tido como um dos mais populares e importantes representantes do período romântico. A apresentação terá regência do destacado maestro convidado Cláudio Cohen, direção artística de Evandro Matté, e como solistas o violinista Emerson Kretschmer e o pianista André Carrara. Os ingressos para a apresentação custam entre R$ 10,00 e R$ 40,00 e podem ser adquiridos antecipadamente no site www.theatrosaopedro.rs.gov.br ou, no dia do concerto, a partir das 18h, na bilheteria do local. O concerto inclui duas importantes peças de Felix Mendelssohn que valorizam o violino e o piano - dois instrumentos que o compositor dominava e que o revelaram como menino-prodígio, chegando a ser chamado por críticos e especialistas como o Mozart do século XIX. O programa inicia com o Concerto duplo para violino e piano em ré menor, a mais importante obra orquestral do músico, composta por ele ainda muito jovem e engenhosamente costurada com passagens virtuosísticas que permitem que tanto o piano quanto o violino tenham o seu devido destaque. Depois, o público ainda poderá conferir a dramática Sinfonia n° 9 em dó menor para cordas, com três movimentos.