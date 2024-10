Matanza Ritual Fest traz grandes nomes do rock e do heavy metal à Capital

Com mais uma sequência de datas pelo Brasil, o Matanza Ritual Fest vai voltar a Porto Alegre reunindo grandes nomes do rock e do heavy metal nacional. O evento, que em 2024 coloca o Matanza Ritual ao lado do Black Pantera e do Comunidade Nin-Jitsu, passará pelo palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (25) às 21h. Os ingressos já estão no 5º e último lote, partindo de R$115,00 no Sympla. Formado pelo vocalista Jimmy London ao lado do baixista Felipe Andreoli (Angra), do guitarrista Antônio Araújo (Korzus) e do baterista Amilcar Christófaro (Torture Squad), o Matanza Ritual é um supergrupo que celebra a obra da ex-banda do seu vocalista. Além dos hits que fizeram um estrondoso sucesso na MTV, como Pé na Porta, Soco na Cara e Bom é Quando Faz Mal, o quarteto também vai incluir no repertório os seus singles autorais – Morte Súbita, Sujeito Amargo e Rei Morto. Uma das principais revelações da música brasileira na atualidade, o Black Pantera retornará à capital com a turnê do seu quarto trabalho de estúdio, chamado Perpétuo (2024). O grupo, que foi uma das atrações mais celebradas da última edição do Rock in Rio, vai ficar encarregada pela abertura da noite. Criado em Minas Gerais pelos irmãos Charles Gama (vocal e guitarra) e Chaene Gama (baixo), o trio está na estrada desde 2014 e mescla referências do thrash metal e do punk. Acompanhado por Rodrigo "Pancho" Augusto (bateria), a dupla se inspirou no Panteras Negras para batizar o grupo.O Comunidade Nin-Jitsu, que completou 25 anos de estrada no ano passado, é um dos nomes mais gabaritados do rock gaúcho. O grupo, que estreou em 1998 com o álbum Broncas Legais, tem sucessos do tamanho de Analfabeto, Não Aguento Mais, Detetive, Toda Molhada e Ejaculação Precoce. Conhecido pela sua mistura de rock, rap, funk carioca e reggae, o Comunidade Nin-Jitsu atualmente conta com Mano Changes (vocal), Fredi Chernobyl (guitarra), Nando Endres (baixo) e Pancho (bateria). O trabalho de estúdio mais recente do grupo se chama King Kong Diamond e saiu em 2015.