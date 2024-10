Clube de Leitura da Biblioteca Pública do Estado participa da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre

Para celebrar a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, a Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190) preparou dois encontros especiais do Clube de Leitura para os meses de outubro e novembro. A primeira edição ocorre no dia 30 de outubro, quando o livro Dançar tango em Porto Alegre, do patrono da Feira, Sérgio Faraco, estará em debate. A segunda será no dia 06 de novembro, com a obra Niketche: uma história de poligamia, da escritora moçambicana Paulina Chiziane. Os encontros acontecerão na BPE, às 17h, com entrada gratuita.Dançar tango em Porto Alegre é uma coletânea de contos sobre o universo ficcional de Faraco, um dos maiores contistas brasileiros contemporâneos. Vencedor do Prêmio Nacional de Ficção da Academia Brasileira de Letras (1999), o livro apresenta diversos contos desenvolvidos na paisagem rural fronteiriça do Rio Grande do Sul, abordando temas como a conservação dos valores ancestrais, a submissão à modernização e à passagem do tempo, além do não pertencimento ao espaço urbano.Já Niketche: uma história de poligamia traz o ineditismo de Paulina, a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. A narrativa se desdobra sobre relacionamentos poligâmicos e a submissão feminina na cultura africana, a partir da história de Rami, que descobre que seu marido tem outras esposas e filhos espalhados por Moçambique, levando-a buscar a poligamia como uma alternativa.A fim de qualificar o debate sobre a autora e sobre a obra, o segundo encontro contará com a participação da pesquisadora e professora da rede pública estadual, Suelen dos Santos Villanova. A 70ª Feira do Livro de Porto Alegre ocorre de 1º a 20 de novembro de 2024, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da capital.