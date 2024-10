Roda Viva recebe estrela da FLIP 2024 nesta segunda-feira

Édouard Louis estará no Roda Viva nesta segunda-feira (21), encerrando sua primeira passagem pelo país. Ele acaba de lançar, no Brasil, o livro Monique se Liberta, pela editora Todavia. O jovem escritor é uma das maiores sensações da literatura francesa da atualidade e foi a estrela na Festa Literária de Paraty, a FLIP, em 2024. Sob o comando de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além das redes sociais.A bancada de entrevistadores será formada por Gabriela Mayer, apresentadora do podcast Café da Manhã, da Folha de S.Paulo; Marina Della Valle, jornalista e tradutora; Pedro Pacífico, advogado e produtor de conteúdo literário; Paula Jacob, jornalista e pesquisadora; e Roberta Martinelli, apresentadora da TV Cultura e da Rádio Eldorado. Há ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.