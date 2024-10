Exposição inaugura novas galerias do Museu de Arte de Porto Alegre

No próximo sábado (19), das 10h às 13h, o Museu de Arte de Porto Alegre (Praça Montevideo, 10), localizado no prédio do antigo Paço Municipal, realizará um coquetel de abertura da exposição coletiva Marco Zero, com curadoria de André Venzon e a participação de dez artistas contemporâneos: Adriana Giora, André Venzon, Bianca Santini, Dennise Iserhard, Lu Gaudenzi, Magna Sperb, Mery Bavia, Milena Julianno, Tiago Giordani e Vera Reichert. A entrada é franca. A mostra estará disponível para visitação até o dia 22 de novembro, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h.



No marco zero, onde a cidade teve seu início, reúnem-se dez artistas imersos na diversidade poética que caracteriza o campo da arte contemporânea. Eles buscam desvelar, experimentar e expandir os sentidos de suas obras nesse espaço renovado e fundamental para a história da arte em Porto Alegre.



O Paço Municipal, antiga sede da prefeitura, é um edifício histórico e um dos marcos arquitetônicos mais emblemáticos da cidade. Inaugurado em 1901, por muito tempo abrigou o gabinete do prefeito e diversos órgãos administrativos. Quando as águas, que são a razão da nossa existência neste território, recuaram após a grande enchente de 2024, muitas coisas estavam destruídas, mas a arte resistiu. Mesmo marcada pelas cicatrizes que por muito tempo nos lembrarão até onde nossa falta de percepção ambiental elevou o risco de submergirmos em nossa própria ignorância narcísica, diante das questões ecológicas e do modo violento de viver, a cidade também resistiu.