Grupo Folclórico Polônia comemora 70 anos com danças e sabores típicos

Após a enchente que afetou o primeiro andar de sua sede, a Sociedade Polônia de Porto Alegre (av. São Pedro, 778) está pronta para receber, no sábado (26) a partir das 20h, descendentes e simpatizantes da cultura polonesa para comemorar os 70 anos do Grupo Folclórico Polônia. O espetáculo, com previsão de duração de 2 horas, contará com a presença de integrantes do grupo infanto-juvenil e adulto, além de membros do Grupo Folclórico Polonês Auresovia, de Áurea – a capital polonesa dos brasileiros. Os ingressos custam R$20,00 e podem ser reservados pelo telefone (51) 98585-4428.Durante a comemoração, os visitantes poderão desfrutar de uma programação repleta de danças, apresentações artísticas e uma feira de produtos tradicionais, que incluirá a venda de pratos autênticos como pierogi (pastel cozido) e kiebasa (linguiça defumada), artesanato, livros e bebidas típicas. A ala da entidade mantém vivas as tradições trazidas ao Rio Grande do Sul pelos imigrantes poloneses.Fundado em maio de 1954, o Grupo Folclórico Polônia é dedicado à promoção da cultura polonesa por meio da dança e do folclore, reunindo desde então centenas de descendentes e apaixonados pela Polônia. Ao longo das suas sete décadas, já esteve presente em eventos importantes como o Festival de Rzeszów, além de participar em eventos nacionais e em celebrações pelo interior gaúcho. Em seu programa, estão danças nacionais e regionais que tiveram contribuição dos coreógrafos poloneses Janina Figurski e Anatol Kocylowski. Os festejos dos 70 anos iniciaram em março, com a apresentação conjunta com o Grupo Folclórico Polonês do Paraná Wisa. Devido aos eventos climáticos no estado, a programação prevista para maio foi estendida.