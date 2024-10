Isabel Nogueira apresenta performance musical no Centro Cultural da UFRGS

Na quinta-feira (24), a artista e professora do Instituto de Artes da UFRGS Isabel Nogueira, também conhecida como Bel Medula, apresentará sua performance musical Fermentação / InVento. O evento acontece às 19h no Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333), e tem entrada franca. A performance musical mistura canções, poesias, voz e piano para compor uma perspectiva sonora sobre criações que envolvem sonhos, histórias e trajetórias de mulheres na música. Pela primeira vez, Bel interpreta seus poemas e canções no formato solo de voz e piano, e o repertório conta com canções em parceria com Marília Kosby, Luciano Zanatta, Daniela Delias, Vinícius Angeli e Aimée Spolidoro. A performance tem direção de Paola Kirst.Isabel Nogueira é Bel Medula, compositora, artista sonora, produtora musical e musicóloga. Sua produção envolve música eletrônica experimental sobre tecnofeminismos e cyberancestralidade. Lançou diversos álbuns de música experimental por selos do Brasil, Itália, Peru e Estados Unidos e seis álbuns de canções pelo projeto Bel Medula. Tem artigos e livros publicados sobre música e gênero, criação sonora e pesquisa artística.