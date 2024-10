Biografia de Ruy Carlos Ostermann terá lançamento nesta quarta-feira

Escrita pelo jornalista e também comentarista esportivo Carlos Guimarães, o livro Ruy Carlos Ostermann – um encontro com o Professor (Editora Independente, 436 páginas, R$75,00) terá lançamento nesta quarta-feira (23) às 19h no Book Hall do Bourbon Shopping Country (av. Tulio de Rose, 80). Além disso, o livro estará com autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre, dia 11 de novembro, e exemplares serão distribuídos em escolas do Estado.



O jornalista e comentarista esportivo Carlos Guimarães foi o nome escolhido para escrever o texto final desta biografia, composta por imensa pesquisa que reuniu gravações, diários de Ruy, suas crônicas ao longo de décadas, pensamentos e depoimentos. Tudo em uma cronologia repleta de surpresas e emoções. Guimarães resgata, em forma de memória biográfica, a vida e a carreira de Ruy, o mais conhecido comentarista esportivo do Rio Grande do Sul, e que, para além de sua atuação na imprensa gaúcha, teve um importante papel na sociedade e nas áreas pública e cultural, com contribuição efetiva para a construção social nestas áreas.



A intenção desta obra é resgatar a riqueza de uma história que não foi contada, transformando-a em um documento histórico para perpetuar a trajetória de um dos mais importantes personagens que a imprensa do Rio Grande do Sul já produziu. Registros fotográficos e documentais estão nas páginas da biografia, a partir do arquivo pessoal de Ruy e da família, de acervos públicos e de documentos que saíram na imprensa. O livro aborda fatos e o contexto social desde sua infância, na cidade de São Leopoldo, até o momento atual, em que, embora fora da grande imprensa, ainda é uma referência para todos os comunicadores.

A importância de Ruy Carlos Ostermann, entretanto, não é apenas instrumental. Ele também revolucionou a linguagem empregada no jornalismo esportivo. Professor de filosofia, ele resolveu empregar uma fala mais erudita, menos popular; mais sofisticada, menos coloquial. Nascia, ali, "o Professor", alcunha que ele leva até hoje. O comentário esportivo deixava de ser uma mera observação dos fatos para se tornar mais trabalhado, mais analítico e mais bem falado e escrito.



Em paralelo à sua atividade como comunicador esportivo, foi também um brilhante jornalista cultural. Esteve à frente do programa Gaúcha Entrevista e do projeto Encontros com o Professor, disseminando a cultura do estado e convivendo com boa parte dos artistas, poetas, escritores e realizadores culturais do Brasil a partir da segunda metade do século XX. Ostermann também atuou na vida pública. Foi deputado estadual por dois mandatos e Secretário de Ciência e Tecnologia e de Educação no final dos anos 1980. Escreveu 11 livros, foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre e foi professor de filosofia antes de começar sua carreira, no início dos anos 1960.