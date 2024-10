Grupo Ueba celebra 20 anos de história com programação especial neste domingo

Neste domingo (20), o Grupo Ueba Produtos Notáveis comemora dois grandes e importantes marcos: 20 anos de trajetória artística e 10 anos de atividades no prédio histórico Centro Cultural Moinho da Cascata (rua Luiz Covolan, 2820 - Caxias do Sul), em Caxias do Sul. Para marcar essa data especial na história da trupe, o grupo preparou uma programação repleta de arte, cultura e celebração, com a apresentação do espetáculo O Cavaleiro e o Dragão do Tempo, às 16h30min, e a participação especial do DJ Jhonny Herrera durante toda a tarde. O evento é inteiramente gratuito e aberto à comunidade. Além das atrações artísticas e musicais, que se estenderão das 14h às 19h, o café que fica Moinho da Cascata estará aberto e aproveitará a ocasião para lançar o cardápio de delícias de verão. Mais informações no site do grupo.A celebração do aniversário será uma oportunidade única para relembrar o passado, celebrar o presente e olhar para o futuro do grupo, através da apresentação da sua nova peça, o espetáculo O Cavaleiro e o Dragão do Tempo, que faz uma autorreferência à trajetória de 20 anos da trupe. No palco, cenas, vestimentas e objetos de montagens anteriores são ressignificados, estabelecendo uma forte conexão entre a história do Ueba e o público. A montagem encanta todas as idades ao apresentar uma trupe de circo-teatro que tem a missão de contar a história de um cavaleiro que busca derrotar Chronos, o Dragão do Tempo. Ao longo da jornada, o cavaleiro enfrenta julgamentos e usa uma armadura para se proteger, mas logo percebe que essa não é a melhor solução. Com humor, a peça mistura filosofia, palhaçaria e cultura pop, utilizando formas animadas para dar vida aos personagens dessa saga épica. A trupe, para não ser devorada pelo implacável Dragão do Tempo, precisa contar essa história e manter-se viva.O Grupo Ueba nasceu em 2004, impulsionado pela inquietação artística de seus fundadores, Aline Zilli e Jonas Piccoli, que vislumbraram a necessidade de levar o teatro para além dos palcos convencionais. Ao longo dos anos, a experimentação e a diversidade de linguagens cênicas se tornaram marcas do grupo, que utiliza a comicidade para provocar reflexão em públicos variados.PROGRAMAÇÃO 14h30min às 16h30min – Animação com o DJ Jhonny Herrera16h30min – Apresentação do espetáculo "O Cavaleiro e o Dragão do Tempo"17h30min às 19h – Animação com o DJ Jhonny Herrera