De segunda-feira (21) a sábado (26), o campus central da UFRGS recebe a Semana do Japão em Porto Alegre. Realizado em três espaços do campus (Sala Redenção, Centro Cultural da UFRGS e Faculdade de Arquitetura), o evento conta com uma mostra de cinema, palestras com representantes de empresas japonesas e diversas atividades culturais. Toda a programação é gratuita e aberta para todos os públicos.A mostra de cinema acontece na Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333), de segunda (21) a sexta (25), com sessões às 16h e às 19h. A programação apresenta quatro filmes do cinema japonês contemporâneo: Sobakasu (I am what I am); Yoda ka no kataomoi (The Nighthawk's First Love); Kioku ni gozaimasen! (Hit Me Anyone One More Time) e Kinou nani tabeta? (What did you eat yesterday?). Lançados entre 2019 e 2022, os longas oferecem uma perspectiva contemporânea de temáticas como amor, identidade e relações familiares. A mostra na Sala Redenção representa a estreia destes quatro filmes no Brasil, sendo a primeira vez que ganham exibição em uma sala de cinema do país.Na sexta-feira (25), às 14h, a Faculdade de Arquitetura da UFRGS (rua Sarmento Leite, 320) recebe a palestra ASICS NO BRASIL | Sound Mind, Sound Body. Realizada no Auditório Elvan Silva, a atividade aborda a empresa japonesa ASICS e sua presença no Brasil, contando com a participação do gerente de produto Yasunari Tsutsui e a analista de desenvolvimento de produto Larissa Steffen. Finalizando a Semana do Japão em Porto Alegre, o Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe a Japan Fest, no sábado (26), das 9h30min às 18h30min. O evento promove, ao longo de todo o dia, uma feira japonesa, além de proporcionar diversas atividades para celebrar a cultura, a tradição e os costumes japoneses. Entre as atividades, estão duas apresentações de danças folclóricas japonesas e duas palestras, uma sobre arte dramática japonesa e outra sobre empresas do Japão em solo brasileiro. A Japan Fest também promove oficinas de Mangá (quadrinhos), Shodô (caligrafia), Wagashi (doces) e Haikai (poemas), para as quais é necessário realizar inscrição para garantir a participação (inscrições no dia do evento, no 3º andar do Centro Cultural da UFRGS). Por fim, a programação também conta com o 38º Concurso Regional de Oratória em Língua Japonesa (para concorrer, é necessário se inscrever no site do Memorial da Imigração e Cultura Japonesa da UFRGS até o dia 23/10).