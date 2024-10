Jornais em língua alemã editados no RS são tema de palestra do ciclo Colóquios da Imigração

Projeto realizado pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) em homenagem aos 200 anos da chegada dos povos de origem germânica no Rio Grande do Sul, o ciclo Colóquios da Imigração recebe nesta segunda-feira (21) às 19h30min a professora e pesquisadora Isabel Cristina Arendt, com a palestra Jornais em língua alemã editados no RS: ainda existem e onde estão?. No evento, com mediação do jornalista Olavo Fröhlich, ela mostrará como os jornais em língua alemã, assim como os Kalender (almanaques ou anuários) eram os impressos de maior circulação e alcance no Estado. O ingresso é a doação, na entrada do evento, de 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo.Doutora e mestre em História pelas Unisinos, Isabel destacará as publicações mais expressivas do idioma alemão editadas no Rio Grande do Sul, inclusive no interior, além de apontar onde elas podem ser encontradas nos dias de hoje. Entre as ênfases do resgate histórico está o jornal Deutsches Volksblatt, publicado no Rio Grande do Sul entre 1870 e 1940, além da prática jornalística e editorial de Wilhelm Rotermund e a história dele com os jornais Der Bote, de São Leopoldo, e o Deutsche Post, de Porto Alegre.Esse será o penúltimo encontro do ciclo Colóquios da Imigração. O projeto termina no próximo mês discutindo Lendas e Mitos da História da Imigração Alemã, dia 18 de novembro. As palestras anteriores estão disponíveis no canal do YouTube do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre. Ali, é possível conferir toda a programação, inclusive as palestras mais recentes.