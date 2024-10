Virada Sustentável POA 2024 anuncia programação e calendário de eventos

O pontapé inicial da Virada Sustentável 2024 foi dado na última quarta-feira (16). A programação se estende de 4 a 10 de novembro. Nela, há atividades para todas as idades e públicos, em lugares marcantes da Capital, como Casa de Cultura Mario Quintana, Orla do Guaíba, Instituto Caldeira e Largo dos Açorianos, todas com entrada gratuita. O cantor e compositor Lupicínio Rodrigues será o grande homenageado da Virada Sustentável de 2024. O evento, que chega a sua nona edição em 2024, entregará para a Capital mais um painel da série Personagens, que já marcou a cidade com os murais do ambientalista José Lutzenberger, no prédio do IPE, em 2022, e da ginasta Daiane dos Santos, em uma parede de 50m no edifício da Fecomércio, em 2023. Assim como nos outros painéis, Kelvin Koubik será o responsável pelo projeto artístico.A microfloresta urbana Miyawaki é uma solução baseada na natureza, eficaz no combate às mudanças climáticas e no fortalecimento da biodiversidade. Neste ano, a VS plantará em parceria com Instituto TodaVida a segunda Microfloresta do festival. São 300 mudas de árvores nativas em um espaço de 100m²; Atividade inaugural da VS 2024, a atividade Fronteirinhas acontece na programação da Feira do Livro de Porto Alegre. O Fronteiras Educação, módulo educacional do Fronteiras do Pensamento, oferecerá 4 aulas com o tema Sustentabilidade nas Cidades. Um público de 400 estudantes de 8ª e 9ª série do Ensino Fundamental de escolas atingidas pela enchente de maio participarão das atividades, que serão ministradas por Julia Caon Froeder, com curadoria e textos da jornalista e escritora Lu Thomé. A exposição fotográfica Exposição Antártida, assinada por Pedro Longhi, diretamente do continente mais austral do planeta, terá fotos expostas no píer do Gasômetro. As imagens retratam toda a energia da região mais fria do mundo, junto de textos reflexivos que, com dados climáticos, expõem os perigos do futuro da Antártida; Propondo uma reflexão sobre a enchente que atingiu Porto Alegre em maio de 2024, o projeto Águas de Maio fará a instalação de 10 placas permanentes, assinadas pelo artista plástico Vinicius Vieira, em lugares simbólicos que testemunharam o alagamento histórico.O mural Águas de Maio é uma obra de arte urbana em aço corten que rememora a enchente de 2024 em Porto Alegre, desenvolvido também pelo artista Vinicius Vieira. O mural de 4 x 1,60m será instalado no Instituto Caldeira, localizado no 4º Distrito, um dos bairros mais afetados pelos alagamentos na Capital; O Projeto Kombina celebra seus 10 anos com o evento Kombinada Cultural, que se inicia na Casa de Cultura com a entrega do Prêmio Pandorga, que homenageará professores do RS que tenham desenvolvido projetos de leitura em 2024. Principal atração voltada ao público infantil, o evento também ocupará o Largo dos Açorianos com espaços brincantes, espetáculo interativo sobre questões climáticas e sustentáveis, voltado para as infâncias e livre para todos os públicos.O evento Noite Iluminada, que já faz parte do calendário cultural de Porto Alegre, será realizado no dia 9 de novembro, um sábado. Serão apresentados fragmentos do documentário Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor, projetados na Ponte de Pedra, no Largo dos Açorianos, em formatos especiais, embaladas por apresentações musicais. O visual cênico é assinado pela artista visual Jana Castoldi; Já a Casa de Cultura Mario Quintana, que foi duramente afetada durante a enchente de maio de 2024, será palco, entre os dias 09 e 10 de novembro (sábado e domingo), do lançamento de dois filmes que repercutem a causa socioambiental na Mostra de Cinema Virada Sustentável. Também haverá a reexibição de três filmes, seguidos de debate com os realizadores e convidados. Entre os títulos, o filme Confissões de um Sofredor (2022), que retoma a vida de Lupicínio Rodrigues e só foi exibido duas vezes em Porto Alegre.