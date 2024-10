Opinião recebe primeira edição de festa voltada a novidades da cena indie

O selo outrahorarec, em parceria com a Beira Agency e com o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), vai realizar a primeira edição do Noite Outrahorarec. O evento, que tem o intuito de fortalecer a cena underground e mostrar algumas das bandas mais efervescentes da cena indie nacional, reunirá no palco, no sábado (19), os paulistanos do Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo e os catarinenses do Exclusive Os Cabides. O evento tem início às 20h e os ingressos partem de R$50,00 no Sympla.Indicado ao Prêmio Multishow, o Sophia Chablau acumula hoje mais de 30 mil ouvintes nas plataformas de streaming. Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo é uma banda formada por Sophia Chablau (vocal e guitarra), Vicente Tassara (guitarra), Téo Serson (baixo) e Theo Cecato (bateria). O grupo paulista, conhecido pelo seu indie rock barulhento e pela sua pegada psicodélica e experimental, também carrega a delicadeza poética da música brasileira nas suas canções.Já o Exclusive os Cabides, que viralizou no Tik Tok em 2021 com a bem-humorada Lagartixa Tropical, estará em Porto Alegre dando continuidade à turnê do seu segundo álbum, chamado Coisas Estranhas (2024). Com uma trajetória em ascensão no cenário independente de Santa Catarina, o grupo mescla influências da música brasileira e do rock, mantendo uma identidade autêntica e alternativa. A banda é formada por João Paulo Pretto (vocal e guitarra), Eduardo Possa (guitarra), Jean Lucas (baixo) e Carolina Werutsky (bateria).