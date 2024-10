Seguidor F é uma das atrações da Festa Reação Black Excellence

Para quem sente saudades das festas onde o passinho predomina, o Griô Burguer (Travessa do Carmo, 76) está organizando a Festa Reação Black Excellence, no sábado (19), a partir das 20h. O evento conta com a apresentação da dupla Seguidor F e Osório, além da audição do álbum A rua é o palco principal, de Seguidor F, que está completando 10 anos. Os dj's Edinho DK, Ize e Celo também fazem um som para animar o público. Na pista, muito R&B, música black, rap e anos 90. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla, entre R$30,00 e R$50,00. A festa tem como objetivo resgatar os tradicionais bailes charme da década de 90 que aconteciam em Porto Alegre. Seguidor F é jornalista, rapper, ativista cultural e desde os anos 90 é militante ativo da cultura hip hop gaúcha. Fez parte do grupo Família Seguidores, um dos precursores do rap no Rio Grande do Sul. Além disso, é estudante de serviço social e atua como palestrante em escolas e comunidades abordando questões: comunicação, racismo, diversidade, comportamento dentro de comunidades e cultura através da música. É autor da música Pedaladas da Vida, que em 2015 recebeu o 2º lugar no Festival de Música da Juventude de Porto Alegre.