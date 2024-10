BrancaEDM Lakes Edition estará no Parque da Redenção neste domingo

O produtor musical gaúcho Eduardo Branca, compositor e multi-instrumentista, está à frente do projeto BrancaEDM Lakes Edition, um show de música pop eletrônica que será apresentado ao público gratuitamente no Parque da Redenção, ao lado do lago dos pedalinhos, no domingo (20) às 15h. Ao ar livre, BrancaEDM, a nova persona de Eduardo, conecta o público ao cenário de natureza em um show com os teclados sintetizadores e cantores convidados.Dos variados gêneros musicais, desde o reggae, black music, funk, com larga experiência e grande trajetória, Branca assumiu sua nova identidade, a de BrancaEDM (electronic dance music) no início dos anos 2020. A mudança foi grande, não só de sua persona como artista, mas também de rumos na carreira, passando ao universo da música eletrônica e entrando em um mercado inusitado, que é a Coréia do Sul, além do mercado europeu. Dentro de sua proposta de KJ - keyboard jockey - onde o artista executa o teclado ao vivo sobre bases previamente compostas e produzidas por ele, firmou sua base e vem musicando ao vivo pelo mundo, para grupos de dança, artes visuais e apresentações. Branca produz e dirige seus videoclipes e aposta na riqueza das paisagens naturais, além de pontos históricos e turísticos das cidades por onde passa para traduzir a energia deste projeto. Natural de Porto Alegre, iniciou a carreira ainda na adolescência, aos 16 anos. É fundador das bandas Pupilas Dilatadas e M-16, de punk rock e da black soul music, das décadas de 1980 e 1990. E também é um dos músicos presentes no livro Gauleses Irredutíveis, causos e atitudes do Rock Gaúcho (Buqui Livros, 2001).