Espetáculo no Sesc Alberto Bins celebra o legado de Amy Winehouse

Na próxima sexta-feira (18), às 19h, o Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) recebe tributo que revive a essência e o talento da cantora e compositora Amy Winehouse. A apresentação proporciona uma recriação fiel das apresentações da icônica artista, com uma performance que transporta a plateia diretamente para os shows de Amy, trazendo à tona os elementos que marcaram suas apresentações ao vivo. Os ingressos podem ser adquiridos nos postos do Sesc ou pelo link www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais, com valores entre R$20,00 e R$40,00.A vocalista Kelly Carvalho é quem dá voz à inesquecível Amy Winehouse, acompanhada por uma banda que inclui Vinícius Prates Escobar (guitarra), Guilherme Prates Escobar (baixo), Fabiano Giongo (bateria) e Matheus Arenhart (teclados). Juntos, eles recriam o repertório de canções que Amy compunha e interpretava, além de reproduzirem o cenário, o figurino e a performance. Desde os arranjos musicais até a presença de palco intensa, o público terá a chance de reviver clássicos como Rehab, Back to Black e Valerie.