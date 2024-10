Casa da Música promove recital com pianista francês e violonista suíço

No domingo (20), às 18h, o pianista francês François-Xavier Poizat e o violonista suíço Pierre Willimann apresentam um recital na Casa da Música Poa (rua Gonçalo de Carvalho, 22), reunindo as sonoridades do piano e do violão em obras solo e em dueto. O recital Sabores hispânicos do mundo todo traz François-Xavier Poizat interpretando peças para piano solo de Claude Debussy (1862-1918), Sergei Rachmaninoff (1873-1943) e Alberto Ginastera (1916-1983), e Pierre Willimann performando composições para violão solo de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e Raúl García Zárate (1931-2017), além de uma música de sua autoria. Por fim, ambos se reúnem para tocar Isaac Albéniz (1860-1909) e Ernesto Nazareth (1863-1934). O ingresso custa R$40,00 a ser pago no dia e no local do evento. O recital tem o apoio da Aliança Francesa de Porto Alegre.