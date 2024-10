Festival de Ballet Infantil acontece no Gravataí Shopping

Depois do sucesso de público que participou dos ensaios abertos de ballet, no início de setembro, o Gravataí Shopping (av. Centenário, 555 - Gravataí) vai promover a 3ª edição do Festival de Ballet Infantil, neste sábado (19). O Festival terá a participação de cerca de 190 bailarinas, com idades entre 3 e 14 anos, que farão 30 apresentações. Ele é uma parceria entre o empreendimento e a escola SD Ballet. A atração é gratuita e começa a partir das 15h, na Praça de Eventos. A temática deste ano será Fundo do Mar. O festival será dividido em 5 sessões com diferentes apresentações: às 15h, 16h, 17h, 18h e 19h, com 40 minutos de duração cada sessão. As coreografias são de autoria das professoras: Laiana Souza, Ana Carolina Conceição, Ana Caroline Limberger, Amanda Raupp, Vanessa Maciel e Hanna Gabriela.