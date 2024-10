Baco Exu do Blues se apresenta neste sábado em Porto Alegre

Baco Exu do Blues, um dos maiores nomes do hip hop brasileiro na atualidade, retornará a Porto Alegre com a turnê do seu trabalho de estúdio mais recente, o EP Fetiche (2024). O espetáculo, em que os destaques ficarão por conta das inéditas Piscina Vazia e Pausa da sua Tristeza, vai ocorrer no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), no sábado (19). Os ingressos estão no 2º lote no Sympla, partindo de R$65,00.



Com quase 5 milhões de ouvintes no Spotify e prêmios expressivos tanto no Brasil como no exterior, o rapper também incluirá no repertório os melhores momentos dos seus outros três álbuns, Esú (2017), Bluesman (2018) e Quantas Vezes Você Já Foi Amado? (2022). Um dos principais rappers da cena nacional, Baco Exu do Blues está na estrada desde 2016. O cantor, que surgiu ao gravar a faixa Sulicídio ao lado de MC Diomedes Chinaski, conquistou o Prêmio Multishow de artista revelação já na temporada seguinte, quando o single Te Amo Disgraça se tornou um hit no Brasil.



Vencedor do Prêmio Multishow e até mesmo do Grand Prix do Cannes Lions, Baco realizou a sua primeira turnê pela Europa no ano passado. Além de se apresentar em países como Inglaterra, França, Espanha e Holanda, o cantor também foi uma das atrações do Festival Turá Porto Alegre e do Festival de Verão de Salvador.