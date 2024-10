Concertos Capitólio apresentam Trio Prisma neste sábado

No sábado (19), às 11h, acontece a sétima apresentação da série Concertos Capitólio da temporada 2024, com o Trio Prisma. O grupo é formado por Ariane Rovesse (clarinete), Pablo Schinke (violoncelo) e André Carrara (piano). No recital serão apresentadas obras de Ludwig van Beethoven (1770-1827), Johannes Brahms (1833-1897), Svante Henryson (1963-) e Guillaume Connesson (1970-). A abertura do concerto será feita por João Pedro Azevedo Machado (clarinete), aluno da Casa da Música. A apresentação, com entrada franca, ocorre na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085). A curadoria do projeto é da Casa da Música POA.

Formado por três músicos radicados em Porto Alegre, o Trio Prisma traz uma fusão de sons que ecoam a diversidade cultural da música de câmara. O trio se uniu em Porto Alegre, onde seus talentos se entrelaçam numa proposta de apreciação da música de câmara e seus respectivos instrumentos, buscando não apenas entreter, mas também criar uma conexão profunda com o público, utilizando a música como um meio de diálogo cultural. Em seus concertos, cada apresentação é uma viagem pelas nuances da música, revelando a beleza e a versatilidade do clarinete, do violoncelo e do piano.