Documentário sobre Antonio Candido estreia em Porto Alegre

Além da essencial obra publicada, Antonio Candido (1918-2017) deixou 74 cadernos inéditos. Baseado nos dois últimos, o documentário Antonio Candido, anotações finais, de Eduardo Escorel, inclui comentários escritos entre 2015 e 2017. O documentário entra em cartaz em Porto Alegre, nesta quinta-feira (17), no CineBancários (rua General Câmara, 424). Os ingressos podem ser adquiridos no local.O sociólogo e crítico literário fala de temas como sua fragilidade física, a crise política da época, gostos literários e musicais, além de lembranças de Gilda, sua mulher. Fotografias e gravações complementam o texto, dando acesso às reflexões de Antonio Candido frente à iminência do fim. Os textos que deram origem ao filme foram Prós e contras e O pranto dos livros. O narrador é o ator paulista Matheus Nachtergaele. Antonio Candido, anotações finais teve sua estreia no 29º Festival Internacional É Tudo Verdade e foi exibido na mostra Filmes para Adiar o Fim do Mundo do 25º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA). A produção é da Superfilmes - Cinefilmes, com coprodução do SescTV e produção associada da Afinal Filmes. O patrocínio é do Itaú, e a distribuição fica a cargo da Bretz Filmes.