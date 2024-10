Claudia Tajes e Diana Corso ministram oficina de escrita a partir da redação de cartas

Após o sucesso do livro Da sempre tua, que reúne uma troca de correspondência entre C. e D., personagens da escritora Claudia Tajes e da psicanalista Diana Corso que ora coincidem, ora se diferenciam das autoras, as autoras se reúnem para ministrar uma oficina exclusiva para poucos alunos no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Dividido em três encontros, o curso de escrita inicia neste sábado (19), e segue nos próximos dois fins de semanas, com aulas nos dias 26 de outubro e 9 de novembro, sempre às 15h, apresentando teorias, leituras compartilhadas e exercícios práticos. As inscrições para a oficina completa custam R$408,00 e podem ser feitas no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural. Para participar, não é necessário conhecimento prévio.



A atividade começa com um resgate sobre a escrita de cartas ao longo dos séculos até chegar aos tempos do whatsapp, passando por trechos de clássicos da literatura como Frankenstein, Drácula, Os Sofrimentos do Jovem Werther e Ligações Perigosas, até chegar ao processo de escrita do livro Da Sempre Tua. Haverá ainda um encontro que terá como destaque as cartas de amor escritas por Machado de Assis, Fernando Pessoa, Virginia Woolf, Kafka e Fernanda Young, e outro que destacará a carta como crônica para relatar comportamentos, contando rotinas e situações do cotidiano, exemplificadas com textos de Graciliano Ramos, Clarice Lispector e Freud.

Claudia Tajes é escritora e roteirista. Tem 12 livros publicados, entre eles Dez (quase) amores, Por isso sou vingativa e Macha, pela L&PM, e Partes íntimas, pela Arquipélago. Diana Corso é psicanalista. Escreveu em parceria com Mário Corso Fadas no divã, A psicanálise na Terra do Nunca e Adolescência em cartaz, pela Artmed. Em 2014, publicou pela Arquipélago Tomo conta do mundo: conficções de uma psicanalista.

Programa do curso

Dia 19/10 – 1º Encontro – Escrevo-te essas mal traçadas linhas

Dia 26/10 – 2º Encontro – Todas as cartas de amor são ridículas?

Dia 9/11 – 3º Encontro – A carta como crônica