Obras Comentadas terá bate-papo sobre o recém-lançado álbum Redoma

Projeto que se dedica a analisar grandes produções da música brasileira, o Obras Comentadas chega a sua 49º edição neste mês com um bate-papo virtual sobre o álbum Redoma, que retoma a parceria entre a cantora, compositora e performer Paola Kirst com os integrantes do KIAI Grupo. A conversa contará com a participação da artista e de dois integrantes do conjunto de jazz, o baixista Dionísio Souza e o pianista Marcelo Vaz, e poderá ser acompanhada em uma transmissão gratuita pelo canal do YouTube do músico Felipe Antunes, coordenador e mediador da iniciativa, no sábado (19) às 16h.



No evento, realizado pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, os três artistas resgatam detalhes da parceria, que iniciou em 2018 e culminou com o novo lançamento no último mês de agosto, conversando sobre o processo criativo do disco, que possui sonoridade inspirada em ritmos latino-americanos e no rock psicodélico. Na produção, os músicos se voltaram para os sentimentos de enclausuramento e impotência. O resultado é um álbum que retrata temas recheados de melancolia e sarcasmo, trazendo a voz inventiva da cantora como fio condutor.