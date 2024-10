Sonoridades deste domingo recebe músico moçambicano Otis Selimane Remane com show Renascimento

O percussionista, baterista, cantor, compositor, produtor cultural e educador Otis Selimane Remane, radicado no Brasil, é a próxima atração do projeto Sonoridades, uma realização do CHC Santa Casa e produção da Liga Produtora e CHC. No show Renascimento, que apresenta ao lado dos músicos Leo Cappi (baixo), Fe Ribeiro (piano) e Eliezer (guitarra), nos conduz a uma viagem à paisagem que ornamenta seu leito, local de sua procedência, Moçambique. A apresentação em Porto Alegre será no domingo (20), às 17h, no CHC Santa Casa (av. Independência, 75), espaço que comemora seus 10 anos. O show tem entrada franca e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.Em suas composições, Otis explora o vasto leque de ritmos africanos, texturas, incorporando desde brincadeiras de sua infância a experiências mais recentes que teve no Brasil ao conhecer novas formas de seitas meditativas. O espetáculo também apresenta releituras de artistas africanos que constituem suas principais influências musicais. Jimmy Dludlu, Moreira Chonguiça, Isabel Novella, Cheny Wa Gune, Lenna Bahule, Tanselle, Xixel Lang, são apenas alguns dos renomados músicos moçambicanos com os quais Otis Selimane Remane já trabalhou. Desde 2015 no Brasil, desenvolve projetos artísticos e educacionais ligados à cultura africana e afro-brasileira, com destaque para Mbirofonia Duo, Músicas de Mbira (show solo de música autoral), The Otis Project, com o lançamento do disco Tumbuluku, apresentado no Sesc Jazz 2021, e o show Renascimento, além de uma série de podcasts, cursos e oficinas. Em São Paulo, onde vive, é coordenador do projeto de intercâmbio internacional Tuko Pamoja Brasil, uma parceria entre Noruega, Moçambique e Brasil que visa o desenvolvimento de lideranças juvenis. Muito atuante na cena da música e na difusão da música no continente africano, produziu duas turnês do moçambicano Dj Faya no Brasil. Além disso é fundador da festa Sons D'África e idealizador da Xiphefu Produções. Para além de seus projetos autorais, já trabalhou e colaborou com artistas como Luedji Luna, Tássia Reis, Anelis Assunção, Marissol Mwaba, François Muleka, Dandara Manoela, Curumin e Hodari.