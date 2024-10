Casa de Espetáculo recebe Noites de Domingo: O Inacabar com Banda Brie e abertura da vocalista Maeve

No domingo (20), às 19h, a Casa de Espetáculo (rua Visconde do Rio Branco, 691) recebe Noites de Domingo: O Inacabar. Com produção da Dörzbach – Arte, Cultura e Conhecimento, o espetáculo mistura música, literatura e teatro. Além do show da Banda Brie e da abertura da vocalista Maeve, inclui esquetes de atores costurando textos do livro de contos de mesmo nome (Inacabar). Os ingressos estão à venda no Sympla a partir de R$60,00.A Banda Brie, representante da nova MPB, transita pelo pop, rock, reggae, mpb, folk e rockgaúcho. O setlist inclui músicas autorais, já lançadas e inéditas, além de releituras. O grupo é formado por Elisani Borges (voz e violão), Felipe Wilke (guitarra e violão), Daniel Vidaletti (teclado), Wendel Fey (baixo) e Sergio Fleck (bateria), Kátia Cypriano, Guilherme Nahan e Elisabel Borges (vozes de apoio). As letras da Brie, assim como dos outros projetos e bandas, são simplesmente a continuidade de uma persistente criação poética, algo que vem de muito longe no tempo e está totalmente alinhado a proposta literária do compositor/escritor Sergio Fleck, que possui livros de contos, crônicas, poesias e infantis publicados. Maeve é uma cantora e compositora independente brasileira, lançando-se no pop alternativo com seu EP de estreia Cada Detalhe. A cantora apresenta um estilo de pop influenciado pelo indie brasileiro, com a liberdade de beber sutilmente de diversas fontes, desde o folk, blues, até a MPB, combinando a voz num registro feminino grave a instrumentais densos. Em suas letras, ela imprime idealizações e desventuras da paixão, até pitadas introspectivas de existencialismo alternando entre poesia e honestidade crua, indo da introspecção até a explosão.