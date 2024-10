Charles Master homenageia o Rock Gaúcho em show no Nosso Tap Room

O compositor, cantor, guitarrista e baixista Charles Master sobe ao palco do Nosso Tap Room (rua Conselheiro Travassos, 203) no sábado (19) para uma grande celebração do rock gaúcho. Os ingressos – limitados - já estão à venda no Sympla, a partir de R$60,00. Neste espetáculo, Master, acompanhado de sua banda, apresenta os sucessos que compôs à frente da emblemática banda TNT, como Cachorro Louco, Não Sei, Irmã do Dr Robert, Nunca Mais Voltar, Outra Noite que Se Vai, Ninguém é Perfeito, Na Minha e Aquela música.



Com 38 anos de trajetória na música, Charles Master gravou três LPs, uma coletânea e um DVD à frente do TNT, além de dois CD's solo e um DVD ao vivo. Em 2001 lançou o CD homônimo Charles Master, em 2009 apresentou o trabalho Ninguém é Perfeito, seu segundo disco, e em 2012 seu CD intitulado Charles Master ao Vivo. Será uma noite memorável, em homenagem ao rock gaúcho - estilo reconhecido por sua importância na construção da identidade do povo do RS, tanto pela riqueza da sonoridade quanto por sua influência no cinema, moda e comportamento. Será um passeio por clássicos que fazem parte da trilha sonora de diversas gerações.