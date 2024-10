Corpo Labareda - Mostra de processo da Oficina de iniciação teatral para mulheres 50+ tem apresentações com entrada franca

Iniciada em agosto de 2024, com orientação de Jacqueline Pinzon e Lorena Sanchez, a Oficina de iniciação teatral para mulheres 50+, Corpo Labareda criou um espaço de desenvolvimento teatral e pessoal. Como resultado deste intenso trabalho será realizada a Mostra de processo da Oficina de iniciação teatral para mulheres 50+, Corpo Labareda, onde os textos da oficina de escrita criativa com foco erótico Palavra Nua (orientada por Ana Dos Santos), serão apresentados, celebrando a força e a expressão das muitas mulheres participantes, com bate-papo ao final de cada encontro. As apresentações, todas com entrada franca, acontecem na quarta-feira (16), às 20h, no Teatro Carlos Carvalho na CCMQ (Rua dos Andradas, 736), com audiodescrição e Libras de Si Dornelles e equipe, na sexta (18) entre 15h e 17h, no IFRS Campus Restinga (rua Alberto Hoffmann, 285) e na terça-feira (21), às 17h, no Espaço Cuidado Que Mancha (rua Damasco, 162). Os ingressos podem ser retirados no Sympla, gratuitamente. Elas fazem parte do projeto Língua Lâmina: A Palavra Descentralizada.Através de exercícios e ensaios, as participantes puderam expressar emoções, compartilhar vivências e fortalecer a autoconfiança, estimulando-se mutuamente a ocupar seu lugar na sociedade de forma ativa e consciente. Durante o processo, essas mulheres trouxeram ao palco suas vozes e corpos maduros, revelando todo o seu potencial artístico, erótico e feminista, com foco no despertar sensorial e no reconhecimento da força presente em suas trajetórias. Língua Lâmina: A Palavra Descentralizada é um projeto de artes integradas, que desde maio de 2024 promove ações descentralizadas com foco na criatividade feminina, oferecendo oficinas de escrita criativa voltadas à poesia erótica e sensorial, e oficina teatral. O ponto de partida para a realização do projeto é o espetáculo lítero-teatral Língua Lâmina, proposta cênica que dá movimento às palavras da precursora da poesia erótica brasileira, Gilka Machado, e que, desde sua montagem em 2020, tem passado por diversos formatos de apresentação e por uma permanente pesquisa bibliográfica tanto da poetisa musa inspiradora do projeto, quanto de outras mulheres pioneiras na (des)construção literária.