Ocidente Acústico recebe estreia do Coração de Rodoviária nesta quinta-feira

Celso Gutfreind, poeta, escritor e psicanalista, em parceria com o cantor e compositor Antônio Carlos Falcão e o violonista, cantor e compositor, psicólogo, Alexandre Missel percorrem uma rodovia de canções permeadas pelos poemas de Celso na nova apresentação do projeto Ocidente Acústico. O trio Coração de Rodoviária se apresenta nesta quinta-feira (17) no Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) a partir das 21h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$30,00. A poesia e a música são amantes, cúmplices e parceiras eternas. Coração de Rodoviária traz uma hora de música, emoção e humor, com um par perfeito (no caso, um trio) mostrando que o amor não precisa ser par.