Seattle Supersonics e Orquestra Villa-Lobos farão tributo ao Nirvana em Porto Alegre

O Seattle Supersonics, considerado um dos melhores tributos ao Nirvana do planeta, vai se apresentar mais uma vez em Porto Alegre. Acompanhado pela Orquestra Villa-Lobos, o grupo argentino subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (18) para executar alguns dos maiores hinos do movimento grunge, como Come As You Are, Lithium, Heart-Shaped Box, In Bloom e Smells Like Teen Spirit. O show inicia às 21h e os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$40,00.Quebrando paradigmas e provando que a crueza do rock pode ser complementada pela sofisticação melódica de violinos, celos e instrumentos de sopro, a apresentação do Seattle Supersonics costuma surpreender os fãs do grupo norte-americano. O repertório do show é baseado nas versões originais do Nirvana, complementadas por inesperados arranjos sinfônicos.Sucesso de público em 2023, o espetáculo Tribute of Nirvana by Seattle Supersonics e Orquestra Villa-Lobos, regido pelo maestro Adriano Machado, retorna ao Brasil para mais uma sequência de shows. Reproduzindo fielmente as características sonoras de Kurt Cobain & Cia., a banda mostrará que se preocupa de verdade com todos os detalhes, copiando também os elementos visuais adotados pelo Nirvana. O Seattle Supersonics nasceu em 2010, na cidade de Buenos Aires, com a intenção de fazer uma homenagem ao Nirvana, um dos ícones do movimento grunge. Depois de algumas mudanças internas, o grupo se estabeleceu em torno de Ezequiel Dias (vocal/guitarra), Christian Monteiro (baixo) e Estevan Molina (bateria). Respeitando o formato de trio, a banda se tornou conhecida por recriar – tanto em qualidade sonora como visualmente – o lendário grupo liderado por Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl.