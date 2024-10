Oficina ‘Como Publicar Seu Primeiro Livro’ será realizada no Goethe-Institut

A oficina Como Publicar Seu Primeiro Livro será promovida neste sábado (19), das 14h30min às 17h30min, no Goethe-Institut (rua 24 de Outubro, 112). A atividade, gratuita e sem necessidade de inscrição prévia, será ministrada pela jornalista e produtora cultural Flávia Cunha, e integra os projetos selecionados por edital extraordinário de ocupação da biblioteca do Goethe-Institut. A iniciativa inédita foi criada como medida de apoio para a área cultural, após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. A atividade abordará os percursos possíveis para publicação de livros, além de dar orientações práticas sobre o processo de edição e divulgação de lançamentos literários. A oficina é destinada a qualquer pessoa interessada em saber mais informações sobre os bastidores da área editorial, em especial autores ainda inéditos. Jornalista, produtora cultural e mestre em Literatura Comparada pela UFRGS, Flávia atuou durante cerca de 15 anos em diversos veículos de comunicação de Porto Alegre até começar a trabalhar na área cultural, em 2015. Em 2018, oficializou da F Cunha Produtora, com projetos musicais e literários. Como produtora editorial, participou do planejamento, edição e lançamento de mais de 30 obras literárias.