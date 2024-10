Terapia Colorida faz curta temporada na Capital

Uma história sobre amor, DR's, respeito e liberdade. A comédia Terapia Colorida #TudoJunto&Misturado, que traz à cena a pauta LGBTQIA+ através de uma linguagem leve, divertida e cotidiana, faz curtíssima temporada em Porto Alegre. A montagem do texto original de Juliana Barros, mesma autora de Terapia de Casal, poderá ser vista de sexta (18) a domingo (20), às 20h, no TEATRO CIEE-RS Banrisul (av. Dom Pedro II, 861). Ingressos antecipados custam a partir de R$45,00 + taxas pelo site www.megabilheteria.com.br.



Com muito amor, alegria, respeito e misturando realmente todas as cores, histórias, medos, dúvidas e expectativas, Juliana decidiu encarar essa nova sessão de terapia, agora, colorida e com muitos desafios e com um grande propósito: que é o de contar a história de dois casais LGBTQIA+. Em cena, histórias que se cruzam e retratam a realidade da comunidade. Eduardo, vivido pelo ator Juliano Passini, é um ator gay assumido que não abre mão de mostrar publicamente seu namoro com Guto. Já Guto, interpretado pelo ator Cassio do Nascimento, é médico, negro, e não assume publicamente a sua orientação sexual porque não quer ter que enfrentar os preconceitos e perder o status que conquistou. Mônica, vivida pela atriz Manu Goulart, é lésbica, veterinária e controladora. Ela se apaixona por Júlia, vivida pela atriz Letícia Kleeman, e desenvolve com ela uma relação de proteção com compensações afetivas. Júlia é atriz e performer, bissexual e se envolve com Mônica por dificuldades afetivas e falta de maturidade.



No sábado (19), haverá um bate-papo após a apresentação com Atena Roveda, vereadora eleita em Porto Alegre pelo PSOL, e Natasha Ferreira, vereadora eleita em Porto Alegre pelo PT, sobre a importância de Porto Alegre ter eleito duas mulheres trans para a Câmara de Vereadores. No domingo (20), após o espetáculo, haverá um bate-papo especial com convidados sobre Sexualidade, Direitos e Acolhimento das Pessoas e Famílias LGBTQIA+. Participam Diego Cândido, Coordenador Jurídico da ONG Igualdade RS e Vice-Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/RS, e Vinicius Pasqualin - Psicólogo Especialista em família casal e sexualidade, coordenador da ONG SOMOS.