Violeta Parra - Uma Atuadora volta com sessão única

Violeta Parra, uma atuadora apresenta um repertório que mistura o andino com ritmos brasileiros na voz da atuadora Tânia Farias e do violonista e compositor Mário Falcão, acompanhados pelos músicos Johann Alex de Souza e Carlos Eduardo Falcão. Com esse viés mestiço, a performance Violeta Parra - Uma Atuadora veste as canções do ícone da arte da América do Sul. O show poderá ser revisto pelo público nesta quinta-feira (17), às 21h no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). Reservas e mais informações disponíveis no telefone (51) 99880-7689.Violeta Parra, cantora e violonista desde criança, pesquisou ritmos, danças e canções populares, transformando-se em ponta de lança do movimento da nueva canción que projetou a música chilena no mundo. Conhecida no Brasil principalmente pelas composições Gracias a la Vida e Volver a los 17, seu legado é inestimável para a música engajada latino-americana.