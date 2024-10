Espaço 373 recebe estreia da obra lítero-musical Menina de Tranças e Cabelos Brancos

Nesta quinta-feira (17), Deborah Finocchiaro, Kiti Santos e Lilian Rocha abordam o etarismo e a urgência em ressignificar a trajetória de mulheres negras na estrela na obra lítero-musical Menina de Tranças e Cabelos Brancos. O espetáculo tem início às 21h e os ingressos podem ser encontrados no Sympla, de R$20,00 a R$70,00.Deborah reuniu outras duas grandes mulheres para interpretar textos do livro Menina de Tranças (Taverna, 2018), trazendo uma linha do tempo, da infância à maturidade das mulheres em nossa sociedade. Os textos de Lilian têm força política, movem quem os acessa a indignar-se, a pensar e projetar uma sociedade sem racismo, sem machismo. Em tom direto, delicado, veemente ou agressivo, sua poesia desafia o público a engajar-se na construção de um futuro para o Brasil que afirme a negritude da nação nos fazendo ativos militantes do Bem Viver. Em um momento do espetáculo, as artistas trazem relatos sobre o cabelo de mulheres negras, que passaram por diversos processos químicos para alisá-los, na tentativa de encontrarem lugar em uma sociedade preconceituosa, até assumir os crespos. Prestes a completar 40 anos de carreira, Deborah Finocchiaro é uma multiartista conhecida por transformar em arte problemas e discussões, e seus espetáculos tratam com leveza o desafiador papel da mulher na sociedade e os preconceitos que atravessam séculos e gerações. Exemplo é o premiado espetáculo Pois É, Vizinha..., por meio do qual, há 31 anos, com sessões sempre lotadas, Deborah aborda a violência contra a mulher a partir do relato de uma dona de casa, e a tragicomédia Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue, em que sua personagem, uma experiente e dedicada secretária, depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa, recebe a missão de treinar uma nova funcionária, e mais nova, para exercer as mesmas funções.