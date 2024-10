Escola de Música da OSPA retorna ao Goethe-Institut para recital gratuito

Após o sucesso da última apresentação, a Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) retorna à instituição com mais um recital aberto ao público. A apresentação ocorre na próxima quinta-feira (17), às 19h, no Goethe Institut Porto Alegre (rua 24 de outubro, 112). Estudantes avançados de flauta, clarinete, violino, viola e violoncelo, interpretam compositores consagrados, com acompanhamento do pianista e professor da Uergs Paulo Bergmann. A entrada é gratuita e por ordem de chegada. Nos recitais da Escola de Música da Ospa, alunos de nível avançado são selecionados para apresentar obras ao público, proporcionando ao mesmo tempo uma opção acessível de programa cultural e um momento de aprendizado aos alunos. Segundo o violoncelista da Ospa Murilo Alves, os recitais de música de câmara são momentos de íntima relação entre instrumentistas e público. Bastante variado, o programa inclui obras para cordas, madeiras e metais em formato de solo e duo.O recital inicia com a jovem flautista Júlia Alves Gregório, que interpreta Sonata para flauta solo, de Carl Philipp Emanuel Bach. Em seguida, o violista João Daufenbach executa Partita n°2, de Johann Sebastian Bach. Paulo Bergmann acompanha ao piano as seguintes apresentações: O Cisne (Camille Saint-Saëns) e Amoroso op. 160 (August Nölck), com o violoncelista Gabriel Pavão, Sonata para flauta (Francis Poulenc) com a flautista Luiza Cimirro, Sonata em Mi menor (Mozart), com o violinista Ewerton da Silva Zanato e Concerto n°1 (Louis Spohr), com o clarinetista Nicolas Celier.