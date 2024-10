Terceiro volume de Saúde tem História: narrativas no CHC Santa Casa de Porto Alegre terá lançamento nesta quinta

O livro Saúde Tem História III: Narrativas no Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Porto Alegre será lançado nesta quinta-feira (17), às 19h, no Teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75). O evento contará com a presença da Drª Margareth Dalcolmo, pesquisadora, pneumologista da Fiocruz, membro titular da Academia Nacional de Medicina e presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. A entrada é franca, e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.

A obra, dividida em três partes, Reflexões, História-Comunidade e Medicina e Saúde-Doenças-Inovações da Medicina, conta com artigos escritos por mais de trinta pesquisadoras e pesquisadores nacionais e do exterior que vêm estudando diferentes temas nas áreas da saúde, nas perspectivas física, mental e espiritual, sem descuidar da história e das inovações da medicina, entre eles Fernando Lucchese, J.J. Camargo, Carla Vanin, Francisco Marshall, Lorena Gil, Fernando Abreu e Jair Ferreira.



Na ocasião do lançamento, acontece também a conferência O que é saúde na contemporaneidade, da Drª Margareth Dalcolmo. Saúde Tem História III: Narrativas no Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Porto Alegre trata-se de um livro potente, sensível e de significativa contribuição para a promoção da saúde de seus leitores em versões papel e e-book. O prefácio é assinado pelo Dr. Antonio Nocchi Kalil, Diretor Médico e de Ensino e Pesquisa da ISCMPA. A aba contempla o texto da Drª Lúcia Pellanda, reitora da UFCSPA.