Centro Cultural da UFRGS e Pinacoteca Barão de Santo ngelo inauguram exposição em parceria

Nesta terça-feira (15), às 19h, o Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333) inaugura a exposição Transparência e Opacidade I: Fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Com curadoria de Alexandre Santos e Camila Schenkel, a mostra propõe uma reflexão sobre a presença da fotografia na arte contemporânea a partir do acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes da UFRGS (IA). A mostra pode ser visitada até o dia 31 de janeiro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, nas salas Nogueira e Laranjeira do Centro Cultural. A entrada é franca. A exposição reúne obras de 30 artistas de diferentes gerações. São professores e egressos do IA cuja relação com a imagem fotográfica constitui-se tanto como linguagem de trabalho quanto como forma de pensamento que acompanha seus processos de criação. A tensão entre transparência e opacidade é a chave de leitura escolhida para abordar esta especificidade da coleção.