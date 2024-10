Avant Première dá largada a Virada Sustentável de 2024 em Porto Alegre

Uma homenagem à negritude irá marcar o lançamento da Virada Sustentável Porto Alegre 2024. O show musical Ela Disse-me Assim irá ocupar o palco principal do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) na próxima quarta-feira (16), a partir das 20h, para reconhecer Lupicínio Rodrigues, principal homenageado da VS 2024, Lourdes Rodrigues e Zilah Machado. Os ingressos limitados são gratuitos e podem ser retirados em dias úteis, das 13h30min às 18h, na recepção do Multipalco.O espetáculo destaca os nomes da comunidade negra que pavimentaram o cenário musical no sul do país e revisita composições de Lupicínio Rodrigues, que faleceu há 50 anos, deixando como legado sua contribuição para a música brasileira. A direção é assinada por Luciano Alabarse (cenógrafo e diretor de teatro, vencedor do Prêmio Açorianos) e a direção musical é de Arthur de Faria (músico, jornalista e autor das biografias musicais de Lupi, Elis Regina e Porto Alegre), com produção de Cláudia D'Mutti e Letícia Vieira. Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável terá ações entre os dias 4 e 10 de novembro, em diferentes pontos da cidade. Parte da programação do evento será conhecida durante o Avant Première, que inaugura o calendário de eventos promovidos pela Virada Sustentável Porto Alegre 2024.