Iguatemi tem atrações especiais para celebrar o Dia das Crianças

O Iguatemi Porto Alegre (av. João Wallig, 1800) tem uma série de ações especiais programadas para o mês de outubro em comemoração ao Dia das Crianças. Entre as atrações estão a distribuição de balão e guloseimas, personagens infantis fantasiados e brincadeiras que prometem divertir a criançada que estiver no shopping.



No sábado (12) e domingo (13), às 14h, 16h e 18h, a Cia Lúdica estará na Praça Erico Veríssimo com ativações exclusivas para clientes que estiverem curtindo o Labirinto Mágico. As atividades previstas para essas datas, respectivamente, são: tarde lúdica com atividades recreativas e experiências musicais (12), além de um pocket show (13). O Urso Nilo, tradicional mascote do Iguatemi, vai circular pelo shopping para fazer a alegria dos pequenos clientes. Ele também irá distribuir guloseimas para as crianças no final de semana. Ao todo, serão cinco sessões de 30 minutos por dia, sempre às 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.