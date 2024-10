18º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre abre venda de ingressos nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (10), foi aberta a venda de ingressos aos espetáculos do 18º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre, que acontecerá de 31 de outubro a 14 de novembro em diversos espaços culturais da Capital e da Região Metropolitana. Os lugares podem ser garantidos no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio ou em qualquer Unidade do Sesc/RS, com valores que partem de R$20,00. Ao todo, serão 41 espetáculos de teatro, dança, música e circo - 28 deles gaúchos - e 13 ações afirmativas, que incluem oficinas e intercâmbio entre artistas para debater temáticas relacionadas.O início do Festival ocorre no dia 31 de outubro, a partir das 17h, na Travessa dos Cataventos (Rua dos Andradas, 736) com apresentação gratuita de Na Trilha das Andarilhas, do Núcleo de Teatro de Animação (NuTA). Já a abertura oficial da edição ocorre logo após, às 19h, no Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665), com a escola de samba Bambas da Orgia. Entre os destaques da programação, estão os gaúchos Onde está Cassandra?, que narra a trajetória da icônica drag queen Cassandra Calabouço, e a estreia no Brasil de Idade é um sentimento, trabalho dirigido pela celebrada diretora porto-alegrense Camila Bauer, com texto da autora canadense Haley Mcgee. De fora do estado, destacam-se Zaratustra: uma transvaloração dos valores, com direção e atuação do mineiro Amir Haddad, homenageado neste ano pelo Circuito Nacional do Palco Giratório, o espetáculo Leci Brandão: na palma da mão, em homenagem à cantora, atriz, compositora e política carioca, e o show de Sandra Sá, umas das maiores vozes da música brasileira. A agenda completa está no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio.