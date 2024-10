Ingressos à venda: banda TNT comemora 40 anos com show histórico em Porto Alegre

A banda gaúcha TNT, uma das maiores referências do rock nacional, voltará após mais de 20 anos para o projeto TNT Entra Nessa, como forma de celebração aos 40 anos de banda. Inicialmente, o retorno prevê um único show épico no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, no dia 19 de dezembro às 21h. Os ingressos já podem ser adquiridos no Sympla, entre R$90,00 e R$540,00.Não Sei, Cachorro Louco, Entra Nessa, Irmã do Doctor Robert, Ana Banana, Quem Procura Acha, Gata Maluca e O Mundo é Maior Que o Seu Quarto são exemplos de músicas memoráveis que estarão presentes na setlist do show. No palco, estará a formação clássica da TNT, composta por Charles Master, Márcio Petracco, Tchê Gomes, Paulo Arcari, João Maldonado e Fábio Ly, levando os fãs à loucura com a nostalgia.