Matanza Ritual Fest traz grandes nomes do rock a Porto Alegre em outubro

O festival itinerante Matanza Ritual Fest inicia neste mês a série de shows imperdíveis em quatro das principais capitais do Brasil. A primeira data confirmada é em Porto Alegre, no dia 25 de outubro, no Opinião. O evento contará com apresentações do Matanza Ritual, Comunidade Nin-Jitsu e Black Pantera. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

Organizado pelo Matanza Ritual em parceria com a Top Link Music, o festival contará com apresentações de bandas renomadas em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.



O vocalista do Matanza Ritual, Jimmy London, expressa a expectativa para a turnê. “Mais um ano encarando o desafio de montar, gerir e entregar um festival completamente independente e 100% feito por uma banda. Esse talvez tenha se tornado um dos meus maiores projetos na vida, o Matanza Ritual Fest. E só quem pode me garantir o resultado positivo nessa empreitada é meu mais que generoso público, então eu sei que nada me faltará”.



O Matanza Ritual é formado por um time de estrelas do rock nacional: Jimmy London (vocais), Felipe Andreoli (baixo, Angra), Antônio Araújo (guitarra) e Amílcar Christofáro (bateria, Torture Squad). O repertório inclui clássicos do Matanza e os aclamados singles do Matanza Ritual, como “Morte Súbita”, “Sujeito Amargo” e “Rei Morto”.



Serviço:

Porto Alegre

Data: 25 de outubro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Opinião

Endereço: R. José do Patrocínio, 834 - Cidade Baixa

