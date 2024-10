MACRS inaugura exposição "Em que onde – Cartografias para partir do sul" nesta quinta

A busca por territórios físicos e imaginários no sul do país é o tema central da exposição Em que onde – Cartografias para partir do sul, que será inaugurada na próxima quinta-feira (10), às 18h, no MACRS. Com organização da artista, professora e pesquisadora Duda Gonçalves, a mostra reúne a produção artística de integrantes do Grupo de Pesquisa Deslocamentos, Observâncias e Cartografias Contemporâneas (Deslocc), da Universidade Federal de Pelotas (CNPq/UFPel). Os trabalhos estarão expostos até 17 de novembro, das 10h às 19h, na Galeria Augusto Meyer, no 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), com entrada gratuita.Selecionada no edital Chamada Aberta do MACRS, a exposição integra um processo coletivo de criação que envolve a prospecção de territórios físicos e imaginários na região sul do Brasil – em Pelotas, arredores e fronteiras do Rio Grande do Sul –, por meio de deslocamentos no espaço público e doméstico, no fluxo e nas relações cotidianas, sociais e culturais. Por meio de dispositivos tecnológicos poéticos, cada artista compartilha a criação das territorialidades singulares e suas cartografias.Os artistas realizaram sua formação nos cursos de bacharelado e de mestrado do Centro de Artes da UFPel, sob a orientação de Duda Gonçalves e da professora Helene Sacco, colaboradora do projeto de exposição. Participam da exposição Adriane Rodrigues, Barbara Calixto, Barbara Larruscahim, Bianca De Zotti, Carla Borin, Duda Gonçalves, Fabricio Marcon, Fernanda Fedrizzi, Fernando Rocha, Helene Sacco, Jahan Leão, Maria Eduarda Lisboa, Pedro Elias Parante e Tatiana Duarte.