A cidade do lugar nenhum, de Nelson Coelho de Castro, ganha nova temporada

A cidade do lugar nenhum é um musical infantil que marca o retorno de uma obra premiada, originalmente encenada em 1983, quando recebeu o Prêmio Tibicuera de Teatro Infantil. Remontado em 2024, numa iniciativa do CHC Santa Casa (av. Independência, 75), com produção da LIGA, sob a direção de Daniel Colin, o espetáculo apresenta as letras das canções atualizadas para os dias de hoje, mantendo o universo lúdico das canções de Nelson Coelho de Castro. A série de apresentações inicia no domingo (13) às 16h e segue na segunda (14), terça (15) e quarta (16), todos às 15h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, de forma gratuita.A história convida as novas gerações e transporta as crianças a uma cidade imaginária repleta de personagens fascinantes, como a Menina Escabelada, o Macaco Caco e o Sapo Boi, entre outros. As canções de Nelson Coelho de Castro, compostas ao longo de décadas, evocam o poder da fabulação e a magia das histórias, características tão preciosas na infância. Um espetáculo cênico-musical que busca resgatar a ludicidade e a alegria das histórias em tempos de maturidade precoce, através de um universo colorido e encantador com figurinos e cenografias delicadas, a peça cria um universo cênico-musical vibrante e cativante, que encanta tanto as novas gerações quanto os adultos que preservam a alma lúdica da infância. A cidade do lugar nenhum é uma celebração da imaginação e da criatividade, reafirmando a importância de Nelson Coelho de Castro na música e teatro infantil brasileiro. No palco, junto com Nelson, estão os músicos Matheus Kleber, Mario Carvalho e Giovanni Berti.