Via Trastevere recebe feira de arte, vivências e compartilhar autossustentável neste final de semana

Neste final de semana, a Galeria de Arte Via Trastevere (Travessa da Paz 44, bairro Bom Fim) será palco de uma feira autossustentável, com música ao vivo, palhaçaria, comidas naturais, plantas e flores, além de vivências com temáticas ecológicas. O evento cultural tem entrada franca e acontece no sábado (12) e no domingo (13), das 13h30min às 18h, e marca a inauguração da Aywu Jardim Consciente, nova operação do local.

As atividades de sábado contam com animação dedicada ao Dia das Crianças, protagonizada pelo ator Álex Garga. No mesmo dia, haverá show da violinista Clarissa Ferreira e convidados, exposição de acessórios, cerâmicas e decorações, pinturas e quadros em aquarela, e coquetel de lançamento do projeto idealizado pela bióloga Sílvia Medeiros Thaler. A empresa, que nasceu com o propósito de levar vida e beleza para a casa das pessoas, é focada não somente na estética das plantas, mas também na cura e no bem-estar que elas oferecem. Vendidas separadamente, mas também em cestas de presentes com cristais, incensos, óleos essenciais e velas, as plantas são energizadas e cultivadas em substrato especial, explica a empreendedora.



Ainda no sábado, às 16h, a astróloga e escritora Lúcia D. Torres irá compartilhar com o público saberes sobre Astrologia e a primavera de 2024. No domingo, é a vez de Sílvia conduzir a temática Aywu Jardim Consciente – o poder das plantas nos ambientes, em uma das vivências e palestras que ocorrem às 15h. Às 16h, outra atividade do gênero, Tantra e a mulher desperta, será ministrada pela filósofa e terapeuta transpessoal Esha Helen.



Também no domingo, haverá mostra e venda de artigos indígenas (produzidos por uma família Mybia Guarani) e artesanatos de outros expositores, além de comidas naturais e Kombuchas. As apresentações musicais do segundo dia de Feira ficam por conta da banda de mantras Prema Yantra e Natureza Divina.