Breaking do Verão 2025 contará com eliminatórias em Porto Alegre

A edição 2025 do Breaking do Verão, maior festival de breaking do país, já tem data e local confirmados: o evento que recebe alguns dos principais nomes da modalidade mundial acontecerá nos dias 17 e 18 de janeiro, na Fundição Progresso no Rio de Janeiro. Crescendo e ganhando mais visibilidade e competidores a cada ano, o festival contará com cinco eliminatórias (Cyphers), duas a mais que na última edição. Uma delas ocorre em Porto Alegre, neste sábado (12) no Museu da Cultura do Hip Hop (rua Pq. dos Nativos, 545), onde o BDV selecionará um b-boy e uma b-girl para entrarem na disputa do mundial. O evento acontece às 14h.



Em seguida, a eliminatória do Breaking do Verão chega a Manaus, dia 17 de novembro. Ainda em novembro, no dia 30, mais uma nova praça: Brasília. Em janeiro, no Rio de Janeiro, será realizada a última eliminatória. A disputa teve início em setembro, em Fortaleza. E os participantes que já garantiram vagas para o mundial de janeiro foram: b-boy Fly e b-girl Kabrony.



As Cyphers contam com o patrocínio exclusivo de CHEETOS, que pelo terceiro ano consecutivo, participa do BDV. As inscrições para as eliminatórias de Porto Alegre, Manaus, Brasília e Rio de Janeiro são gratuitas e devem ser realizadas pelo site oficial do Breaking do Verão. Serão abertas 200 vagas para b-boys e 200 para b-girls em cada região, com idade mínima de 18 anos. A premiação será de R$1.000,00 para cada vencedor, além de todo suporte financeiro como passagem aérea, hospedagem e alimentação para participar do BDV 2025.