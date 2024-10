Dia das Crianças terá teatro infantil com entrada gratuita no ParkShopping Canoas

O ParkShopping Canoas (av. Farroupilha, 4545 - Canoas) receberá, neste sábado (12), dois espetáculos infantis em celebração ao Dia das Crianças. Os ingressos, sem custo, podem ser reservados antecipadamente através do App Multi, aplicativo do shopping para smartphones. No local, haverá distribuição de pipoca e algodão doce, além de garrafinhas personalizadas de brinde.A agenda tem início às 15h com Adivinha o que é. A peça é um musical que conta a história de uma princesa flor, que recorre ao auxílio de um trio de cantadores mágicos para vencer seus medos, crescer e florescer. O texto e a direção são de Juliana Barros. Na sequência, às 18h, tem o também musical Vampirices. Trabalho do grupo Rococó Produções, o espetáculo conta a história de um vampiro vegetariano e, de forma bem humorada, ensina lições sobre as diferenças e a importância de sermos autênticos e originais. A classificação indicativa é livre.