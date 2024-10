Baseado em uma história real chocante, A Garota Da Vez estreia nos cinemas nesta quinta (10)

A Diamond Films lançará A Garota da Vez (Woman of the Hour) nos cinemas de todo o país nesta quinta-feira (10). O longa conta a história real e bizarra da jovem atriz Sheryl Bradshaw (Anna Kendrick) que, participando do programa de namoro The Dating Game nos anos 1970, ganhou um encontro não com um pretendente charmoso, mas com o perigoso serial killer Rodney Alcala.Estreia de Anna Kendrick na direção, o longa é uma alegoria sobre como as aparências enganam. Por isso, conforme narra as etapas até Bradshaw entender que está em perigo, A Garota da Vez faz questão de trazer as histórias de outras das centenas de vítimas que Alcala fez. Dessa maneira, o longa coloca o espectador para sentir os riscos e a tensão da protagonista, enquanto revela as artimanhas do assassino e a humanidade das mulheres que morreram em suas mãos. Enquanto Kendrick interpreta Bradshaw, o papel de Alcala fica a cargo de Daniel Zovatto. O elenco ainda conta com Tony Hale, Pete Holmes, Kathryn Gallagher, Kelley Jakle e Autumn Best. Já o roteiro é assinado por Ian McDonald.Sinopse:A Garota da Vez é baseado na história real bizarra de Sheryl Bradshaw (Anna Kendrick) e Rodney Alcala (Daniel Zovatto). Bradshaw era uma solteira em busca de um pretendente no programa de TV de sucesso dos anos 70, The Dating Game, e escolheu o solteiro charmoso nº 3, Rodney Alcala. No entanto, por trás da fachada gentil de Alcala havia um segredo mortal: ele era um serial killer psicopata em meio a mais uma onda de assassinatos.