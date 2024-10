Dia das Crianças será recheado de atividades na Casa de Cultura Mario Quintana

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) promove no sábado (12) uma intensa programação voltada para o público infantojuvenil. A agenda começa às 10h e conta com atividades em diversos espaços da Casa, como propostas lúdicas, brinquedos, apresentações e uma feira. A Livraria Taverna organiza a Feira do Livro Infantil, das 10h às 18h, na Travessa Rua dos Cataventos. Nela, editoras e livrarias convidadas irão comercializar obras literárias voltadas para o público infantil. Ao longo da tarde, outras atividades simultâneas ocorrem na Travessa. Das 14h às 18h, as crianças poderão desfrutar gratuitamente de brinquedos, como cama-elástica e piscina de bolinhas. No palco Elis Regina, às 14h30min, a multiartista Mayura Matos apresenta Kuumba conta Histórias, contação de histórias infantis que explora os valores civilizatórios afro-brasileiros. Por fim, às 16h, a CCMQ e o Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen) promovem o espetáculo de mágicas Beto Show, também no palco Elis Regina. O Projeto Educativo da CCMQ também marca presença na programação e promove a oficina Dar o nome: e se a cidade fosse nossa?, que acontece na sala Hermes Mancilha, no 4° andar, às 15h. No encontro, o público infantojuvenil terá a oportunidade de conversar sobre personagens por trás de nomes de ruas e bairros de Porto Alegre a partir de uma cruzadinha coletiva. Outras instituições da Sedac sediadas no prédio da CCMQ também terão atividades especiais. A Biblioteca Lucília Minssen, localizada no 5° andar e que na data celebra seus 70 anos de criação, terá atividades acontecendo das 14h às 18h, incluindo contações de histórias e apresentações musicais. A agenda completa pode ser conferida no instagram da instituição: @bibliotecaluciliaminssen.Já o Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE) promove a oficina Minizines Beijocas, das 15h às 17h, em seu ateliê no 5° andar. Voltada para crianças a partir dos seis anos, a atividade convida o público a produzir um pequeno fanzine, palavra surgida da contração de fanatic magazine (revista fanática, em tradução livre), a partir de ilustrações da arte-educadora Joana Custódio, e de histórias infantis, como A Princesa e o Sapo. A atividade não tem inscrições prévias, mas a participação está sujeita à lotação do ateliê. No dia seguinte (13), a instituição organiza o CDE Aberto, também das 15h às 17h, ação que convida as crianças a realizarem experimentações artísticas.