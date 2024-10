Sherazade e suas histórias encantam crianças em ação beneficente da Nova Acrópole

O tradicional espetáculo infantil beneficente da Nova Acrópole de Porto Alegre chega à sua 10ª edição com o tema As Mil e Uma Noites. A apresentação busca, de forma lúdica e interativa, transmitir valores como virtude e sabedoria às crianças. O evento será realizado no sábado (12), às 15h, na sede da organização (Praça Mal Deodoro, 241). Os ingressos estão à venda no Sympla por R$45,00.Há uma década, a Nova Acrópole, organização internacional dedicada ao ensino de filosofia e cultura, promove o espetáculo infantil beneficente com o objetivo de levar arte e filosofia para as crianças. Temas clássicos como O Pequeno Príncipe, O Mágico de Oz e Rei Leão já foram abordados em anos anteriores. Em 2024, a plateia será convidada a mergulhar no universo de Sherazade, com três histórias: O Cavalo Mágico, O Boi e o Burro e Aladim e a Lâmpada Maravilhosa.O espetáculo tem como público principal as crianças de três a dez anos de instituições beneficentes, como a Escola de Educação Infantil Vó Maria e a Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A Nova Acrópole, por meio do projeto de apadrinhamento, oferece transporte, lanches e brinquedos. Além disso, o evento é aberto ao público e os ingressos vendidos ajudam a custear a produção e as doações. As crianças participam de brincadeiras e desafios em salas temáticas, onde podem interagir diretamente com os personagens das histórias, proporcionando uma experiência imersiva e educativa.